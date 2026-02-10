Над Японией пролетел огненный шар

Над Японией накануне заметили яркий огненный шар. Инцидент вызвал активное обсуждение в японском сегменте социальных сетей.

По данным пользователей, светящийся объект появился над районом Канто на острове Хонсю 9 февраля в 20:59 по местному времени (14:59 по московскому времени). Свидетели отмечали необычную яркость и скорость шара.

Многочисленные видео зафиксировали полет огненного объекта над Токио, префектурой Канагава и в окрестностях города Кавасаки. Кадры вызвали широкий резонанс среди жителей этих регионов.

Кроме того, зафиксированы видео шара на фоне горы Фудзи, а также съемки из деревень поблизости и с обсерватории в Нагано. Пользователи делились роликами в соцсетях, обсуждая природу явления, передает РИА Новости.

Ранее загадочный тлеющий объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров в австралийской пустыне Пилбара. Крупный огненный шар упал в пустыне 18 октября 2025 года. На месте падения шахтеры обнаружили оплавленную груду метала. Прибывшие правоохранители заявили, что упавший объект является космическим мусором.