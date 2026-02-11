Исчезнувшая на Валааме послушница не попала ни на одну из камер

Жительница Екатеринбурга Наталья Простакова которая приехала на Валаам и стала послушницей в монастыре, в день исчезновения она не попала ни на одну из камер видеонаблюдения.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Республики Карелия.

— Были получены записи с камер видеонаблюдения, к их просмотру подключилась группа просмотра камер из Петрозаводска.Масштаб работы был колоссальный — более 270 гигабайтов видеозаписей, которые необходимо было внимательно отсмотреть (...) Наталья в день пропажи не попала ни на одну из камер, — говорится в отчете.

Там добавили, что уже осмотрена большая часть Валаама, общая протяженность пеших треков приближается к 350 километрам. Поиски Простаковой продолжаются.

Женщина пропала еще 2 февраля: трудник местного монастыря, ушла гулять в сторону Никитского скита и не вернулась. В день исчезновения она жаловалась на бессонницу. Поиски были организованы 3 февраля, а 4 февраля к ним подключился отряд «ЛизаАлерт».

