При пожаре в центре Москвы пострадали 12 человек

В результате крупного пожара в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы пострадали 12 человек. Об этом сообщает Депздрав столицы со ссылкой на директора Центра медицины катастроф Москвы Петра Давыдова.

По его словам, медики оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям. Госпитализированы взрослый и ребенок.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что к настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Из дома спасены 37 человек.

Возгорание происходило на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров. Также горел обрешетник кровли дома на площади 50 квадратных метров. Из-за пожара изменили движение автобусов на нескольких маршрутах, проинформировали в столичном Дептрансе.

В свою очередь, в главке МЧС по Москве опровергли распространяемую отдельными телеграм-каналами информацию о падении человека из окна в ходе ликвидации пожара.