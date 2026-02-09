Тела трех похищенных горняков были найдены в тайном захоронении

Власти Мексики подтвердили идентификацию тел трех горняков из группы из десяти рабочих, похищенных в штате Синалоа. Об этом сообщили представители горнодобывающего сектора страны.

© Московский Комсомолец

По информации, предоставленной Колледжем инженеров горного дела, металлургов и геологов Мексики (CIMMGM), тела Игнасио Аурелио Саласара Флореса, Хосе Анхеля Эрнандеса Велеса и Хосе Мануэля Кастаньеды Эрнандеса были обнаружены без признаков жизни. В заявлении организации говорится: "Национальный горнодобывающий сектор выражает самые глубокие соболезнования семьям и близким наших коллег".

Работники компании Vizsla Silver были похищены 23 января в муниципалитете Конкордия на юге Синалоа. Останки, соответствующие описанию пропавших горняков, были найдены в тайном захоронении в этом же районе и находились в состоянии сильного разложения. Для установления их личности потребовались специализированные судебно-медицинские и генетические экспертизы.

В CIMMGM также подчеркнули, что поиск других пропавших рабочих остается приоритетом. Основная версия министерства общественной безопасности Мексики, озвученная министром Омаром Гарсия Арфушем, указывает на возможную причастность к этому преступлению одной из фракций картеля Синалоа. В рамках расследования, проводимого Федеральной специализированной прокуратурой по делам организованной преступности (FEMDO), были задержаны четыре человека.