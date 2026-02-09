Российского подростка задержали с топором и пистолетом в школе

В городе Светском Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего ученика, который пришел в школу с оружием с целью нападения на других учащихся. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

Как сообщили в ведомстве, 9 февраля подросток прибыл в учебное заведение, имея при себе в рюкзаке пневматический пистолет, нож и топор. По данным следствия, он заранее высказывал намерение расправиться с несколькими одноклассниками, с которыми у него были конфликты.

— Преступные намерения не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам – один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух и более лиц), ведется следствие. Следствие также проверяет факты на предмет признаков преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности), передает РИА Новости.

Ранее школьнику из Уфы, напавшему на гимназию № 16 с пневматическим автоматом, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Инцидент произошел 3 февраля в 11:00 по местному времени. Подросток пронес в школу оружие, после чего открыл стрельбу по ученикам и учителям. Позже выяснилось, что школьник стрелял из пластикового пневматического автомата.