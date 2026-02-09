Житель Подмосковья выпал с балкона после употребления мухоморов

В подмосковном поселке Большие Вяземы опасный эксперимент с психоактивными веществами едва не закончился гибелью для 39-летнего местного жителя. По данным Телеграм-канала "112", мужчина выпал с балкона собственной квартиры на четвертом этаже после употребления нескольких пантерных мухоморов. В настоящее время пострадавший находится в городской больнице в состоянии средней тяжести.

© Московский Комсомолец

В сообщении отмечается, что пострадавший житель Московской области стал жертвой тяжелого отравления нейротоксинами, содержащимися в лесных грибах.

«Гриб содержит психоактивный мусцимол и иботеновую кислоту — нейротоксичное вещество», — подчеркивает канал, добавляя, что данные компоненты вызывают «гибель мозговых тканей».

По всей видимости потеряв контроль над телом мужчина оказался под окнами собственного дыма, выйдя подышать на балкон. В больнице у пациента диагностировали закрытый перелом костей правого плеча и черепно-мозговую травму.