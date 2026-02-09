Ребенок в Подмосковье напоил мать чаем с ртутью

В Наро-Фоминске шалость ребенка привела к экстренной госпитализации 45-летней женщины. Пострадавшая выпила чай, в котором находилась ртуть, попавшая в кружку в результате несчастного случая. В настоящее время врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.

Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в квартире на улице Маршала Жукова. Ребенок, играя, разбил медицинский градусник и случайно вылил его содержимое в чашку с напитком. Мать не заметила постороннего вещества и выпила чай, не подозревая об опасности внутри.

Сразу после инцидента женщину доставили в медицинское учреждение для проведения детоксикации.

Отметим, что ртуть является крайне опасным токсичным металлом, и попадание его внутрь организма требует немедленного вмешательства специалистов.