В Италии преступники в «голливудском стиле» подорвали инкассаторский фургон

На юге Италии вооруженные до зубов грабители, выдававшие себя за полицейских, перекрыли шоссе и в «голливудском стиле» взорвали инкассаторский бронированный фургон. После этого нападавшие вступили в перестрелку со стражами порядка, пишет обозреватель Оливия Аллусен в статье для Daily Mail.

Нападение произошло на государственной трассе 613 в регионе Апулия, между небольшими городками Черано и Сан-Пьетро-Вернотико.

Восемь вооруженных автоматами Калашникова боевиков в масках и белых комбинезонах перекрыли дорогу, взорвали фургон и ограбили его.

По данным автора статьи, пострадавшее транспортное средство принадлежало компании Battistolli, которая предоставляет услуги по перевозке наличных в бронированных инкассаторских машинах по всей Италии.

Обозреватель заметила, что боевики в ходе акции успели ограбить не только фургон, но и машины, которые были вынуждены остановиться перед возникшим затором.

По ее словам, бандиты — уроженцы Фоджи, которая известна как место базирования банд, специализирующихся на вооруженных ограблениях бронированных автомобилей.

Аллусен пояснила, что на место происшествия экстренно прибыли карабинеры. Грабители обстреляли их и покинули место происшествия.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать двух преступников из восьми. Ведется розыск остальных нападавших: во время инцидента грабители угнали машины, как в играх серии GTA, у проезжающих мимо автомобилистов.

Фоджа — столица северной Апулии. Город расположился в долине Тавольере, житнице Южной Италии. Население по данным на 30 июня 2019 года — 150 486 человек.