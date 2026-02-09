Воспитателей в частном детсаду в Москве обвинили в жестоком обращении с детьми

Жители Москвы обвинили сотрудников частного детского сада сети Friendly Preschool в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Родителям стало известно, что одна из воспитательниц укладывала детей, наваливаясь на них всем весом и прижимая к кровати. В самом садике заявили, что это якобы особая техника «тяжелого одеяла», которую применяют к детям с высокой возбудимостью. Воспитательницу при этом уже уволили.

По словам родителей, у некоторых детей регулярно появляются ссадины и синяки. Работники учреждения обсуждают при воспитанниках их семьи, а также кричат на них. Помимо того, есть жалобы на питание. Руководство при этом на жалобы не реагирует.

Ранее жительница Екатеринбурга нашла брошенную на улице Академика Сахарова в мороз полуторагодовалую девочку из частного детского сада. Женщина предположила, что ребенка забыли на прогулке. Она пояснила, что заметила на шее девочки косынку, которую надевают воспитанникам частного дошкольного учреждения.