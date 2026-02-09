Тренер по карате искалечила 8-летнего россиянина

В Челябинске суд вынес решение по делу о нанесении травм ребенку экс-тренером по карате. 30-летняя женщина пнула ногой в лицо 8-летнего мальчика и искалечила его. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошел на тренировке весной 2022 года. Между тренером и воспитанником произошел конфликт. Женщина ударила мальчика ногой в лицо.

В результате у ребенка — травма головы, включающая в себя перелом стенки орбиты с ущемлением мышцы глаза и развитием косоглазия, сотрясение мозга.

Бывший тренер вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Также женщина два года не сможет работать в образовательных, спортивных и досуговых учреждениях для детей. С осужденной по решению суда взыскали один миллион рублей в пользу пострадавшего ребенка и еще 300 тысяч рублей в пользу законного представителя мальчика.

