В Москве загорелся небоскреб Триумф Палас, известный как «восьмая сталинская высотка». Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сообщения очевидцев.

© Вечерняя Москва

По словам людей, находящихся в здании, там сработала пожарная сигнализация, а затем лифты начали наполняться водой. Других подробностей в публикации не приводят.

Триумф Палас представляется из себя элитный жилой комплекс в центре Москвы. В здании расположены жилые квартиры и пентхаусы, 6-уровневый паркинг, бутик-отель (на верхних этажах), фитнес-центр World Class с бассейном, салон красоты, рестораны, магазины. Известно, что средняя стоимость квартиры в комплексе — более 170 миллионов рублей.

Несколько дней назад спасатели ликвидировали возгорание в сауне фитнес-клуба в здании в Партийном переулке на юге Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, из здания эвакуировали 800 человек.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. Возгорание произошло примерно в 14 часов 5 февраля. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и начали эвакуировать людей из здания.