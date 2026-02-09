Акробат российского цирка сломал ногу во время выступления
Акробат получил травмы при выполнении трюка в нижегородском цирке. Его экстренно госпитализировали с открытым переломом обеих костей голени и ушибленными ранами правой ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, артист во время трюка под названием «Курс» намеревался выполнить прыжок и приземлиться обратно на лошадь.
Но он упал на арену во время исполнения номера. Учреждение готовится к проверке Государственной инспекцией труда.
Ранее сообщалось, что артист казанского цирка Матвей Циренщиков во время исполнения номера "Акробаты на BMX" упал в обморок и ударился головой о манеж. Он был в защитном шлеме.