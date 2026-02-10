В Кемерово подростки избили супружескую пару

В Кемерово группа подростков избила супружескую пару за сделанное им замечание. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

© Global look

Мужчина и его жена подверглись нападению после того, как сделали замечание группе подростков, снявших соседнюю квартиру, информирует издание «Сiбдепо».

В связи с этим региональное управление СК возбудило дело по статье о хулиганстве.

Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

В январе Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске.