Часть здания рухнула в российском городе из-за снега на крыше

В Заельцовском районе Новосибирска произошло частичное обрушение кровли нежилого здания. Инцидент случился по адресу улица Залесского, дом 7/2, в здании 1954 года постройки. Пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Предварительной причиной происшествия стало значительное скопление снежных масс на крыше. Площадь обрушившегося участка кровли составила около 180 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия немедленно выехал прокурор Заельцовского района. Ведомство организовало проверку для оценки соблюдения законодательства при эксплуатации и содержании аварийного здания.

В настоящее время территория вокруг здания оцеплена. Специалисты экстренных и коммунальных служб проводят обследование строительных конструкций, чтобы оценить степень повреждений и исключить дальнейшие риски.

Все обстоятельства и точные причины произошедшего тщательно устанавливаются. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и организаций.