В подмосковном Сергиевом Посаде осужден убийца, забивший жертву 24 года назад

Приговор мужчине, совершившему вместе с соучастниками жестокое убийство прохожего 24 года назад, вынес Сергиево-Посадский городской суд.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, компания из троих друзей, один из которых был подростком, собралась избить и ограбить случайного прохожего в ночь на 14 октября 2001 года. Они подкараулили мужчину около стадиона «Спартак» в подмосковном Сергиевом Посаде. Бандиты жестоко избили его палкой, забрали 700 рублей, часы и золотую цепочку, после чего скрылись. Тогда задержать преступников не удалось — преступление было раскрыто уже в нашем дни.

Суд приговорил соучастника убийства к 15,5 годам лишения свободы.