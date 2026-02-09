$77.0591.05

Изуродовавшая россиянок косметолог попала под уголовное дело

Lenta.ru

В отношении косметолога из Махачкалы, которая изуродовала клиенток, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

Изуродовавшая россиянок косметолог попала под уголовное дело
© Лента.Ru

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет России заинтересовался историей россиянки, которая после операции косметолога в августе 2025 года получила серьезный вред здоровью. Выяснилось, что жалобы имеют и другие клиентки.

Косметолог проводила серьезные операции с 2023 года, однако не имела лицензии и медицинского образования. Консультации она вела онлайн по фото, а в первую же очную встречу проводила операции. Одна из пострадавших заплатила 408 тысяч рублей за коррекцию фигуры. Операция проходила в частном доме. Девушка потеряла сознание на стадии наркоза из-за слишком большой дозы и пришла в себя только через сутки. Через несколько дней у нее начался некроз тканей и гнойное воспаление.

Ранее сообщалось, что в России медики попытались насильно вколоть неизвестный препарат журналисту.