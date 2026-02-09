Стали известны имена мужчин, пытавшихся "заминировать" Москву-Сити

Стали известны личности, которых подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании в Москва-Сити. Об этом сообщает канал "112".

По данным Telegram-канала, в ночь на 9 февраля трое мужчин - Рафик Ф., Алексей К. и Давид Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили несколько анонимных звонков в экстренные службы, заявив о намерении устроить теракт в башне "Neva Towers".

В данный момент задержаны арендатор и двое его знакомых. Они находятся в территориальном отделе внутренних дел, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что силовики вскрыли двери апартаментов Москва-Сити и обезвредили троих мужчин. Об этом пишет агентство "Москва", ссылаясь на источник.

"Три человека обезврежены в Сити после вскрытия двери апартаментов", — сказали журналистам.

По данным Telegram-канала 112, неизвестных уже вывели из здания и увезли сотрудники Росгвардии. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личности совершивших ложные вызовы.

Утром в понедельник, 9 февраля сообщалось, что в апартаментах башни "Нева Тауэрс" в Москве-Сити мужчина забаррикадировался и сообщил экстренным службам об угрозе взрыва.