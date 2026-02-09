Россиянка погибла в Таиланде во время купания в море

Российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Об этом сообщила местная полиция.

Спасатели заметили тело женщины в воде на расстоянии 50 метров от берега утром 9 февраля. Ее доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

По словам российского волонтера Светланы Шерстобоевой, которая проживает в Паттайе, на курорт погибшая прибыла вместе с супругом.

"Сейчас мы поддерживаем его. Помогаем с переводом в полиции. Репатриацией тела будет заниматься страховая компания", – поделилась она в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись на скалах. Инцидент произошел на острове Самуи. Турист попытался удержаться за ветку во время падения, но она сломалась, и мужчина ударился головой о камни на пляже.