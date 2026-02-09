Задержан мужчина, сломавший нос девушке на станции метро «Китай-город»

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пассажирку на станции метро «Китай-город». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в нападении на женщину на станции «Китай-город». По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон. Тогда злоумышленник попытался вырвать гаджет, а затем несколько раз ударил женщину. В результате нападения пострадавшая получила различные травмы и ушибы. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его в одном из домов на Ленинградском шоссе», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщало ранее Агентство «Москва», инцидент произошел еще 3 февраля. В результате нападения у пострадавшей девушки был сломан нос. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.