В США попугай сдал полицейским хозяйку, которая убила своего мужа

В штате Мичиган, США, полицейским удалось раскрыть убийство благодаря домашнему серому попугаю. О необычном расследовании пишет издание The Mirror.

Изначально правоохранители нашли тело мужчины с пятью огнестрельными ранениями, рядом с ним была женщина с еще одним пулевым ранением.

Расследование могло зайти в тупик, пока в один момент домашний попугай, который находился в доме, не начал повторять фразу «не стреляй» голосом погибшего мужчины. Бывшая супруга убитого вместе с его родителями предположили, что умная птица могла запомнить и имитировать слова, которые произнесли в ночь убийства.

Также следователям удалось найти предсмертные записки, которые оставляла женщина. Помимо этого полицейские выяснили, что у пары были серьезные проблемы с финансами. По итогам судебных заседаний женщину признали виновной в убийстве, говорится в материале.

Очень похожая история произошла летом в Великобритании. Научившийся говорить попугай по имени Манго помог британским правоохранителям выйти на банду наркоторговцев в городе Блэкпул. Попугай был домашним питомцем девушки главаря преступной группировки Адама Гарнетта. В результате обыска полицейские обнаружили на ее телефоне видеозапись, на которой птица произносит фразу «два за 25». По информации издания, это выражение распространено среди британских торговцев запрещенными веществами.