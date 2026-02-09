Россиянин развратил 31 ребенка

В Улан-Удэ 30-летнего жителя обвинили в развращении 31 ребенка в интернете. Об этом сообщает infpol.ru.

По данным источника, мужчина знакомился в мессенджере со школьницами в возрасте от 12 до 15 лет и принуждал их отправлять ему фотографии интимного характера, присылая взамен свои. При этом заявлений в полицию от потерпевших не поступало. Тем не менее, правоохранителям удалось установить более 30 подростков, в отношении которых было совершено преступление.

Мужчине вменили насильственные действия сексуального характера, а также незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске надругавшийся над несовершеннолетней сестрой мужчина получил 18 лет.