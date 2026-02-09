В Белгороде обнаружена воронка от HIMARS

Власти обнаружили в Белгороде большую воронку от боеприпаса. Вероятно, речь идет о следах ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Воронка образовалась на территории предприятия в городской промзоне. Сотрудники полиции оцепили место, его обследуют саперы Минобороны и МЧС. Как уточнил Гладков, после исследования будет принято решение о дальнейших действиях.

В январе этого года в белгородском Губкине прошла эвакуация жителей нескольких домов из-за обнаружения подобной воронки от боеприпаса.