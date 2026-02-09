В Хабаровском крае сошли с рельсов 10 вагонов с углем

Десять вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"Сход 10 вагонов с углем произошел между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Восемь вагонов опрокинулись", - сказали агентству.

Других подробностей происшествия не сообщается. До этого в Забайкалье произошел аналогичный инцидент: сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Люди и соседний путь при сходе вагонов не пострадали. На движении пассажирских поездов он тоже не сказался.

К месту происшествия были направлены восстановительные поезда. Кроме того, был создан оперштаб по устранению последствий.

Днем 1 февраля в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. При этом никто не пострадал. В ремонтных работах задействовали три восстановительных поезда.

В Горьковской железной дороге тогда предупредили, что движение на перегоне Оричи — Шалегово приостановлено и ожидаются задержки пассажирских поездов. Сначала от графика отставали только три поезда дальнего следования, потом некоторые маршруты изменили, чтобы ж/д составы могли объехать место аварии.