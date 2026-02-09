Тракторист нашел в поле насмерть замершего российского подростка

В Саратовской области тракторист нашел посреди поля насмерть замерзшего школьника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15-летний подросток ушел из дома в селе Привольное 5 февраля. Его начали искать в тот же день, применяли беспилотники и снегоходы. В район поисков вошли все села в радиусе 40 километров.

«В поле нашли замерзшим. Случайно обнаружил местный житель, тракторист», — объяснил собеседник агентства.

Отмечается, что школьника обнаружили в семи километрах от села Ревино. Повреждений на нем не было.

