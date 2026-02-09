Раскрыта возможная участь исполнителя покушения на генерала Алексеева в ОАЭ

Стрелявшему в генерал-лейтенанта Минобороны (МО) России Владимира Алексеева Любомиру Корбе относительно повезло, что его экстрадировали в Россию, а не оставили судить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), потому что там ему могла бы грозить смертная казнь. Об этом заявил «Ридусу» генерал ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

«Между прочим, Корбе относительно повезло, что его выдали Москве. Объединенные Арабские Эмираты могли бы судить его по своим законам. Тогда Корбу ждала бы смертная казнь», — заявил Михайлов.

Генерал также выразил убеждение, что российские спецслужбы оперативно вычислили киллера, отследили его перемещения и обратились напрямую к спецслужбам Эмиратов, которые, в свою очередь, уже приняли решение о выдаче задержанного российской стороне.

8 февраля сообщалось, что ФСБ установила личность стрелявшего в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Им оказался 66-летний россиянин Любомир Корба. Задержание прошло в Дубае при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого Корбу передали российской стороне. В ФСБ подчеркнули, что он являлся непосредственным исполнителем покушения.

Также стало известно, что украинские спецслужбы пообещали заплатить 30 тысяч долларов за расправу над генерал-лейтенантом Алексеевым.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе — в этот момент высокопоставленный военный вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Он получил несколько пуль, но выжил и уже пришел в сознание.