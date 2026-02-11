В российском регионе произошло мощное землетрясение

В Хабаровском крае в среду, 11 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 16:29 по местному времени (09:29 по московскому времени). Их эпицентр располагался в Охотском море, 253 километрах к юго-востоку от поселка Охотск, население которого составляет около 3,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Накануне днем у берегов Камчатки было зафиксировано сопоставимое по силе землетрясение. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,1.