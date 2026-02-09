Офицер ФСБ указал на странное поведение исполнителя покушения на Алексеева после выстрела

Подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал опубликованные кадры, на которых видно, как исполнитель покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покидает место преступления. По словам эксперта, стрелявший вел себя странно.

"Мы же все знаем про систему "Безопасный город". Там ряд элементарных шагов - не буду о них говорить", - отметил Попов.

Более того, непрофессионально выглядит попытка избавиться от пистолета - преступник даже не попытался спрятать оружие незаметно, а просто засунул его в сугроб, добавил офицер.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

Допрос пытавшихся убить генерала Алексеева пенсионеров попал на видео

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подозреваемый в соучастии Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности - в материале "Газеты.Ru".