У семьи нижегородского судьи нашли скрытые активы

Семья судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина имеет активы, которые не подтверждены доходами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

© Газета.Ru

По данным собеседника агентства, объекты недвижимости в Москве зарегистрированы на мать Фомина и приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области.

Несколько часов назад стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России направила материалы в отношении судьи Фомина в Генеральную прокуратуру для предъявления антикоррупционного иска. Мужчину также намерены лишить судейского статуса, уточнили в коллегии.

Фомин является и.о. председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского облсуда. Его назначили на пост судьи в марте 2022 года.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, мужчина через секретаря брал от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.