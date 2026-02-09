Москвичку задержали за попытку похитить деньги из банкомата

Женщину задержали на западе Москвы по подозрению в краже денег из банкомата.

Инцидент произошёл в торговом центре на Матвеевской улице, где мужчина внёс через банкомат более 40 тыс. рублей на свой счёт и ушёл, не удостоверившись, что средства зачислены, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По какой-то причине наличные остались в купюроприёмнике, откуда их забрала неизвестная женщина, чью личность оперативно установили полицейские. Ей оказалась 53-летняя жительница столицы.

Похищенные средства вернули потерпевшему, а в отношении женщины возбудили дело по статье «Кража».

В январе в Московской области задержали подозреваемых в краже 104 картин из частной коллекции на сумму более 32 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.