Подросток лишился пальца из-за инцидента на эскалаторе в барнаульском ТЦ

В Барнауле несовершеннолетний лишился части пальца из-за инцидента на эскалаторе в ТЦ, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Несчастный случай произошел 7 февраля в одном из городских торговых центров.

13-летний подросток, спускаясь на эскалаторе, уронил ключи в щель между перилами и движущейся лентой. Мальчик решил достать их самостоятельно, и пальцы затянуло в механизм. В результате он получил тяжелую травму руки, и врачам пришлось ампутировать одну фалангу пальца.