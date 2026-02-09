Мужчина из охотничьего ружья обстрелял автобус в российском регионе

В Амурской области осудили мужчину, стрелявшего по автобусу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Как установил суд, Маковей Р., являясь индивидуальным предпринимателем и по совместительству генеральным директором ООО «Аверс», вел управлением бизнесом своего родственника, который с 2020 года занимался автобусными пассажирскими перевозками. В августе 2024 года администрация города расторгла с ними контракт из-за систематических нарушений и заключила с конкурентом. Это лишило Маковея Р. дохода. В октябре 2024 года он приехал на своей машине, в которой находился охотничий карабин с оптическим прицелом, во двор дома на Октябрьской улице.

Когда автобус компании конкурента прибыл на остановку, злоумышленник произвел выстрел в его сторону. Пуля попала в 15-летнюю девушку, сидевшую у окна. Пострадавшая получила ранение спины с открытым переломом лопатки. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Он признан виновным по статьям 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ. Свободненский городской суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и компенсации морального вреда в размере 950 тысяч рублей.

