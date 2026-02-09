Экс-судью Коблеву осудили на 10 лет за крупную взятку

Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева приговорена к десяти годам лишения свободы за получение крупной взятки.

Суд признал бывшую судью виновной в преступлении по статье о получении взятки в крупном размере. Помимо реального срока, ей назначен денежный штраф и запрет на профессию.

«Краснодарским краевым судом Елена Коблева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК России… Елене Коблевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки (15 млн рублей), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет», — говорится в официальном релизе.

8 декабря Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело по 13 эпизодам в отношении Коблевой.