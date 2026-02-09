Переписка с кузиной раскрыла насиловавшего ее три месяца россиянина-педофила

В Челябинске Металлургический районный суд приговорил 21-летнего местного жителя, насиловавшего свою двоюродную сестру к 18 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в шести преступлениях — по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, в период с января по март 2025 года осужденный трижды изнасиловал свою несовершеннолетнюю кузину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Обо всем случайно узнала мать потерпевшей. Она обнаружила компрометирующую переписку фигуранта с дочерью.

В суде отметили, что судебный процесс выявил шокирующие детали.

