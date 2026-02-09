Женщина сбросила двух собственных детей с пятого этажа в Казахстане

В Казахстане мать выбросила своих детей из окна пятого этажа. Об этом пишет Nur.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

Инцидент произошел в городе Таразе. В результате падения с высоты дети 2021 и 2023 годов рождения чудом выжили, но получили закрытые черепно-мозговые травмы с отеком мозга. У старшего также выявили перелом бедра со смещением. За

жизни пострадавших сейчас борются врачи. Маленьким пациентам уже сделали КТ головы, груди, таза, лапароцентез и начали противоопухолевую терапию. Старшему также предстоит операция на ноге.

По факту случившегося начато досудебное расследование, подозреваемую задержали и поместили в ИВС. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. О причинах такого поступка женщины не сообщается.