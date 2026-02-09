Российскую экс-судью посадили на 10 лет

Краснодарский крайсуд вынес приговор в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Она обвинялась по статье УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судом установлено, что в декабре 2022 года судья получила взятку в размере 500 тысяч рублей. За деньги она способствовала отмене судебного акта о конфискации двух лодок и невода.

Владельцем орудий незаконного лова, как следует из материалов дела, был Владимир Боженко, а посредником при передаче взятки - Николай Студеникин. Все они вместе с бывшей судьей осуждены на реальные сроки и крупные штрафы.

Так, Елена Коблева проведет в колонии общего режима 10 лет и заплатит штраф в размере 15 миллионов рублей (30-кратный размер взятки). Также у нее конфисковано 500 тысяч рублей, ровно столько, сколько она получила от посредника Студеникина.

Последний осужден на 6 лет, а взяткодатель Боженко - на 9 лет колонии. Оба также выплатят по 15 миллионов рублей.

На имущество осужденных сохранен арест до выплаты ими штрафа.

Как писала "РГ", в конце января суд обратил в доход государства деньги и имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи - сына Сергея Золотарева и гражданки Марии Данкевич, на которых для ухода от декларирования оформлялось имущество. Общая его стоимость, согласно заключению экспертов, составила более 17 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, с Золотаревых взыскано 4 миллиона рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

22 декабря минувшего года Елена Золотарева была признана виновной в получении взяток. Экс-председателю облсуда вменили в вину семь эпизодов крупного взяточничества. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии общего режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей.