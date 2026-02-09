Двое россиян подозреваются в убийстве беременной в Германии

$77.0591.05

СМИ: двое россиян объявлены в розыск за жестокое убийство беременной женщины в Германии

Двое россиян могли совершить убийство женщины в Германии и скрыться в России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, жертвой стала бывшая судья из Казахстана Айгуль Сайлыбаева. Ее семья добивается наказания для убийцы уже около полутора лет, следует из сообщения.

Тело женщины нашли летом позапрошлого года в немецком Бенсхайме. Как выяснили журналисты, немецкие правоохранители имели вопросы к супругу и свекрови Айгуль. Свекровь уехала из Германии в ночь после исчезновения невестки. А муж Сайлыбаевой якобы не торопился искать ее, пишет канал.

«Как рассказала «Базе» адвокат, представляющая интересы семьи Сайлыбаевых, бывшая казахстанская судья Айгуль познакомилась с Александром Д. в Великобритании в 2015 году. Спустя четыре года отношений они поженились, но после рождения дочери Жаклин брак дал трещину. Александр стал проявлять агрессию и даже применял физическую силу к супруге», — говорится в посте.

По информации Baza, у Айгуль были также сложные отношения со свекровью Натальей Д.

В начале июля 2024 года Айгуль пропала. Ее искали около недели. Останки женщины нашли в чемодане неподалеку от озера, говорится в сообщении. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат Сайлыбаевой. Выяснилось, что на момент гибели она была беременна. Также вскоре правоохранители выяснили, что после пропажи невестки Наталья Д. улетела из Германии.

На записи камер в аэропорту правоохранители заметили, что на руке Натальи есть повреждения, пишет Baza. Александр также якобы также вернулся в Россию.

Главными уликами в деле стали следы крови в квартире и подвале мужа, в машине свекрови. Также было найдено предполагаемое орудие убийства с ДНК Айгуль и Натальи. Женщину в итоге объявили в международный розыск.