В Абхазии произошла драка между силовиками и местными жителями

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии избили при задержании троих случайных людей, родственники пострадавших в ответ избили других сотрудников УКОН. Об этом сообщает Telegram-канал JAMnews.

Отмечается, что после произошедшего силовики устроили стрельбу в больнице. Инцидент произошел в Гульрипшском районе в центральной части страны.

Когда стало понятно, кто именно виноват в избиении гражданских лиц, родственники пострадавших обратились к министру внутренних дел Абхазии Роберту Куиту. Тот фактически разрешил "разобраться по-абхазски" с конкретным милиционером, пишет канал. В итоге мужчину травмировали свои же родственники, после чего тот попал в больницу.

"Все живы, несколько человек госпитализированы, часть силовиков отстранены. В УКОН грозят массовыми увольнениями", - говорится в посте.

До этого сообщалось, что в Чувашии 52-летнего местного чиновника из-за драки во время собрания оштрафовали на 25 тысяч рублей.