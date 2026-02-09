Россиянин заявил об «обнулении» жены в роддоме

Жительницу Нижегородской области Ксению Смирнову «обнулили» в роддоме Уренской центральной районной больницы. Об этом заявил супруг Смирновой, Иван, его слова приводит портал Chita.ru.

По словам россиянина, его супруга попала в роддом, будучи беременной уже вторым ребенком. Ксения была полностью здорова, однако врачи опасались осложнений при естественных родах и предложили ей сделать кесарево сечение. В ходе операции также возникла непредвиденная ситуация, она пережила клиническую смерть, и россиянку госпитализировали в реанимацию. В себя после родов женщина так и не пришла. Супруг Ксении назвал случившуюся с его женой ситуацию «обнулением».

«Она до сих пор лежит в вегетативном состоянии. Руки дубовые, взгляд на человеке не фиксирует, только глазами водит. Человека просто обнулили», — заявил он.

Минздрав региона взял ситуацию на контроль. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети распространились кадры, на которых люди в медицинской форме издеваются над пациентом. На них видно, как молодой человек хлопает лежачего больного по щекам и смеется. На записи также присутствует девушка, снимавшая это на видео.