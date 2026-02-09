Стрелявшего в генерала ГРУ киллера отследили по видеосистеме Москвы

ФСБ показала видео с передвижениями Любомира Корбы до покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и после совершения преступления. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден пистолет с глушителем, выброшенный в сугроб киллером после стрельбы по российскому офицеру. Корба попал в объектив видеокамеры, установленной на подъезде дома, где проживает Алексеев. Далее его передвижения по городу отследили по видеосистеме Москвы, а также камеры аэропорта, куда он прибыл, чтобы улететь из России в ОАЭ.

Корба рассказывает, что был завербован СБУ и следил за российскими военнослужащими в Московском регионе, получая ежемесячно за свою работу 2000 долларов.

Также показаны кадры с пособницей киллера Зинаидой Серебрицкой, скрывшейся на Украине. Она объявлена в международный и федеральный розыск.

Корбу забросили в Россию в августе прошлого года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва. Оружие для покушения он должен был забрать из схрона в Подмосковье.

Покушение на генерала Алексеева было совершено в пятницу, 6 февраля, около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. В Алексеева попало несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению выжил.