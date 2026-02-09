Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Слепакова*

Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении комика Семена Слепакова* за то, что он продолжил распростронять информации без плашки иноагента. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Вечерняя Москва

— Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Семена Слепакова*. С октября 2025 года по настоящее время <...> (он — прим. «ВМ») продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, — рассказала Нефедова.

Слепаков* дважды в течении прошлого года уже был оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, добавила Нефедова.

В середине октября прошлого года Слепаков* не смог оспорить штраф в размере 45 тысяч рублей из-за ошибок своего адвоката. Журналисты, ознакомившиеся с материалами дела, сообщили, что причиной стали неверно оформленные документы. Штраф комику назначил Таганский районный суд Москвы еще в апреле. Поводом стало отсутствие отметки иноагента в его Telegram-канале.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.