Подросток найден мертвым в туалете екатеринбургской школы

В Академическом районе Екатеринбурга во время перемены в школе №181 было найдено тело ученика девятого класса. Причины его смерти пока неизвестны, сообщает E1.RU.

Свидетели утверждают, что подросток был обнаружен в школьном туалете. После инцидента детей первой смены отпустили с занятий домой. На место вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть школьника.

По предварительным данным, инцидент не связан с криминалом. В некоторых источниках отмечается, что мальчик мог почувствовать себя плохо после курения в туалете, однако точные обстоятельства установят только экспертизы.

Следственный комитет Свердловской области пока официально не комментирует произошедшее. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить причины трагедии и обстоятельства смерти.