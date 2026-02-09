В российском городе арестовали известного рэпера

В Петербурге заочно арестовали Мирона Федорова* (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, за нарушение закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Обвинившая рэпера Oxxxymiron в изнасиловании подала заявление в СК

Смольнинский районный суд арестовал рэпера сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания на территории РФ.