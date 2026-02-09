Вознаграждение и признание вины: что известно о подготовке убийства генерала Алексеева

В Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ФСБ, генерал, Герой России, оказал вооруженному нападавшему активное сопротивление, не дав себя добить. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Агентство рассказало, что известно о подготовке убийства генерала Алексеева.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал произошедшее терактом. По его мнению, нападение связано с попыткой властей Киева сорвать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

В ФСБ сообщили подробности подготовки покушения. Исполнитель, гражданин Украины по фамилии Корба, был завербован в Тернополе и проник в Россию через Молдавию и Грузию. Соучастником преступления является российский гражданин Васин, названный сторонником запрещенного в России экстремистского объединения «ФБК»* (признан в России экстремистским и ликвидирован), который участвовал в подготовке по террористическим мотивам.

По данным спецслужб, в схроне в Подмосковье был обнаружен пистолет с глушителем и ключ от подъезда, где проживает генерал. Еще одна соучастница, Зинаида Серебрицкая, арендовала квартиру в его доме для организации слежки. Корба в течение нескольких месяцев вел наблюдение за Алексеевым, получая ежемесячное вознаграждение в криптовалюте. Нападение произошло на лифтовой площадке, где преступник произвел четыре выстрела.

По информации ФСБ, задержанные по подозрению в организации покушения Корба и Васин уже признали свою вину. Украинские спецслужбы, по данным российских властей, были готовы заплатить за убийство генерала 30 тысяч долларов.

* Признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена.