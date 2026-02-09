Туристов из России высадили с вылетающего на Кубу самолета

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» отправился на Кубу без пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал TourDom.

Как рассказали источнику туристы, их высадили с вылетающего из Москвы борта. Рейс SU6849 из Шереметьево полетел в Гавану пустой.

Уточняется, что главный аэропорт островного государства, а также воздушные гавани других городов Кубы, с 10 февраля по 11 марта не смогут дозаправлять лайнеры из-за нехватки топлива Jet A-1. В этот период авиаперевозчики смогут выполнять перелеты в страну только при условии, что их воздушные суда будут иметь достаточный запас топлива для обратного полета.

Ранее сотни российских туристов застряли на Кубе из-за дефицита авиатоплива. Задержки рейсов с курорта Варадеро, где отдыхало большинство соотечественников, доходили до двух суток.