Московский ресторан накормил гостей роллами с живыми тараканами

В роллах от московского ресторана "Тануки" обнаружили живых тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

"Клиенты заведения заказали сет роллов из ресторана на Щербаковской, 50. Решили попробовать "Креветку васаби", но вместе с морским деликатесом в блюде им попался таракан. Москвичи направили претензию в "Тануки", там им пообещали разобраться в ситуации", - сказано в посте.

Также, по его данным, гости заведения регулярно замечают насекомых: тараканы, по их словам, ползают прямо по стенам. В еде гости находят волосы, а в зале — пахнет канализацией, следует из сообщения.

До этого в одной из школ в Коми ребенку дали напиток с насекомым. Инцидент произошел в городе Сыктывкаре. Предварительно, в школе N25 ребенок обнаружил в стакане с компотом таракана. Учащийся снял это на видео. Как насекомое попало в напиток, не уточняется.

До этого в одной из школ Владивостока детей накормили котлетами с тараканами — узнавшие об этом родители стали жаловаться на произошедшее.