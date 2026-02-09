Суд признал потерпевшими по делу Пичугина матерей погибших в Охотском море

В ходе судебного заседания по делу Михаила Пичугина, спасшегося в Охотском море, потерпевшими признаны матери погибших брата и племянника обвиняемого.

Потерпевшими по делу Михаила Пичугина, выжившего в Охотском море, признаны матери его погибшего брата и племянника, передает ТАСС из зала суда в Улан-Удэ.

Судья подтвердила: «Потерпевшими признаны Наталья Петровна и Надежда Григорьевна».

Дело связано с трагическим происшествием в Охотском море, в результате которого погибли брат и племянник Пичугина. Матери погибших теперь официально получили статус потерпевших, что позволяет им принимать участие в судебном процессе и отстаивать свои права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура выявила подлог при регистрации лодки, на которой Пичугин выжил в Охотском море.

Пичугину предъявили обвинение после его спасения.

Пичугин стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников в Охотском море.

Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке «Байкат 470», которая предназначена для плавания не более чем в 5 км от берега.