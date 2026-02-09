Допрос пытавшихся убить генерала Алексеева пенсионеров попал на видео

ФСБ опубликовала видео допроса Любомира Корба и его сообщника Виктора Васина, которые пытались убить генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Кадрами делится ТАСС.

Во время допроса Васин рассказал, что помог Корбу снять квартиру в Москве и приобрести транспортную карту. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.

Корба рассказал правоохранителям, как был завербован. Он также поделился подробностями о том, как планировалось преступление.

Ранее сообщалось, что Корба и Васин признали вину.

О покушении на Алексеева стало известно утром 6 февраля. Оно произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. В генерала выстрелили не менее трех раз. Военного госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в сознание, а врачи с осторожностью заявили об отсутствии угрозы жизни.