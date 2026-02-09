С оторвавшейся от берега льдины на Сахалине спасли 50 рыбаков

С помощью судна их перевезли на воздушной подушке через образовавшийся разлом

В понедельник в районе села Стародубское на юге Сахалина от берега откололась льдина с любителями подледного лова. На удалении около 1 км от берега образовалась метровая трещина, которая отрезала от суши группу рыбаков.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели с помощью судна перевезли на воздушной подушке 50 человек через образовавшийся разлом. Рыбаков благополучно доставили на берег.

Помощь ожидает еще одна группа людей, отрезанная от берега трещиной в ледовом припае. В операции задействовано 6 человек и 5 единиц техники.

Рыбаков неоднократно предупреждали об опасности выхода на лед в непогоду. 7 февраля в Долинском районе недалеко от берега был обнаружен погибший в метель мужчина.