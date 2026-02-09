В Санкт-Петербурге пассажир покусал сотрудника метрополитена

В Санкт-Петербурге на местного жителя завели дело за мелкое хулиганство, совершенное в метро. Мужчина покусал сотрудника метрополитена.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, совершивший нападение на сотрудника метрополитена.

Инцидент случился накануне в 19.00 на станции «Сенная площадь».

В ответ на замечание, сделанное сотрудником метрополитена, пассажир набросился на него, разбил нагрудный регистратор и укусил за руку. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате буйный пассажир был доставлен в отдел полиции, где на него завели дело за мелкое хулиганство.

Ранее житель Санкт-Петербурга, появившийся в метро в головном уборе с изображением трезубца*, символа украинской националистической организации, признанной в России террористической и экстремистской, и запрещенной в РФ, был приговорен к 10 суткам административного ареста.

Также полицейские выявили 40 нарушений миграционного законодательства.