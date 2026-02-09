Сын стрелявшего в генерала Алексеева участвовал в его вербовке

Любомир Корба, который несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, был завербован украинскими спецслужбами в Тернополе в августе 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, в его вербовке также принимали участие спецслужбы Польши и собственный сын – 28-летний Любош Корба, проживающий в Котовице. Мужчина 1960 года рождения прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и проверку на полиграфе, а также получил инструкцию по использованию сервиса для видеоконференций Zoom.

Его забросили в Россию в августе прошлого года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси – Москва. Оружие для покушения он должен был забрать из схрона в Подмосковье.

Покушение на генерала Алексеева было совершено в пятницу, 6 февраля, около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. Он получил несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению выжил.